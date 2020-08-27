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للوقاية من خطر كورونا.. مركز الطب الرياضي يعلق أنشطته مؤقتاً

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر مركز الطب الرياضي في طرابلس إيقاف نشاطه خلال الأيام الأربعة القادمة استجابة لقرار حظر التجول وللوقاية من خطر فيروس كورونا.

المركز أصدر القرار عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث تشهد ليبيا في الأيام الأخيرة ازديادا كبيرا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وكان مسؤول لجنة الأزمة في الهيئة العامة للشباب والرياضة حسين البوسيفي قد نوه من خلال تصريحاته لـ 218 بضرورة التقيد بجميع القرارات التي تهدف لحماية المواطن الليبي من خطر هذه الجائحة.

ويمثل مركز الطب الرياضي أهمية كبرى للاعبين في مختلف الرياضات لكن ظروف تفشي كورونا كانت عائقا أمام مسؤوليه في استمرار عملهم بشكل منتظم هذه المرحلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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