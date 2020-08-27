كورونا يؤجل مهرجان ماركوس الرياضي

‬قررت اللجنة المنظمة لمهرجان ماركوس الرياضي تأجيل فعالياته إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر منشور لها أن التأجيل جاء بعد أن قرر المجلس الرئاسي فرض حظر التجول من تاريخ الـ26 من شهر أغسطس الحالي حتى الـ29 من الشهر ذاته، إذ كان من المقرر أن يقام المهرجان يومي الـ27 والـ 28 أغسطس بقرية المغرب العربي.

وعرقل تفشي فيروس كورونا العديد من المهرجانات الرياضية المحلية في البلاد هذه الفترة بعد قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بإيقافها لمنع التجمعات التي تساهم في انتشاره بشكل كبير.

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