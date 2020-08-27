مانشستر يونايتد يجدد عقد حارسه الواعد

جدد مانشستر يونايتد عقد حارسه الشاب دين هندرسون ليبقى مع الشياطين الحمر حتى عام 2025 مع خيار التجديد لموسم إضافي .

وذكر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد أن هندرسون مدد عقده رسميا وذلك بعد نجاحه في التألق مع شيفيلد يونايتد خلال الموسم الماضي معارا حيث حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة خلال الموسم الماضي والترشح لجائزة أفضل حارس شاب في البريمرليغ .

وكان هندرسون قد اختير للمشاركة مع منتخب إنكلترا في دوري الأمم الأوروبية خلال شهر سبتمبر المقبل، ويعد ابن أكاديمية مانشستر يونايتد الذي بدأ مع الفريق بعمر الرابعة عشرة من أبرز الحراس الشبان في الملاعب الإنكليزية .

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