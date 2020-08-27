الهوني يقترب من التتويج بالبطولة التونسية

شارك الدولي الليبي حمدو الهوني مساء أمس مع فريقه الترجي الرياضي في ديربي العاصمة التونسية أمام النادي الإفريقي والذي انتهى بنتيجة التعادل السلبي.

وشارك الهوني في المباراة منذ البداية وكان الترجي يحتاج إلى الفوز للتتويج رسميا بلقب البطولة التونسية المحترفة لكرة القدم، لكن المضيف النادي الأفريقي استطاع فرض التعادل في اللقاء.

وكان الترجي قريبا من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة والهوني كاد أن يمضي على أول الأهداف لولا يقظة حارس النادي الإفريقي عاطف الدخيلي، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده وواصل الترجي صدارته برصيد 54 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ملاحقه النادي الصفاقسي. ويحتاج رفاق الهوني لنقطتين فقط للتتويج بلقب البطولة الرابعة على التوالي.

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