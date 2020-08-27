البلوز يضم بن تشيلويل بصفقة قياسية

أعلن تشيلسي تعاقده مع الظهير الأيسر الإنكليزي بن تشيلويل قادما من ليستر سيتي لمدة خمسة مواسم مقابل خمسين مليون باوند.

وقدم البلوز لاعبه الجديد بن تشيلويل صاحب الـ23 عاما والذي خاض 123 مباراة مع ليستر سيتي منذ 2015 وسجل خلالها أربعة أهداف كما لعب مع منتخب إنكلترا في آخر مبارياته.

ويعتبر التعاقد مع بن تشيلويل أحد أهم الصفقات في السنوات الأخيرة للنادي اللندني حيث يعد من بين أغلى الأظهرة في العالم في الوقت الحالي.

وضم تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي كلا من المغربي حكيم زياش قادما من أياكس أمستردام وتيمو فيرنر من لايبزيغ كما ضم المدافع الفرنسي ملانج سار كما اقترب من حسم التعاقد مع قائد باريس سان جيرمان تياغو سيلفا بعقد انتقال حر.

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