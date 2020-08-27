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القنطري يلتقي عميد بلدية ترهونة لبحث “دعم الشباب”

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري مساء أمس مع عميد بلدية ترهونة محمد الكشر في مقر ديوان الهيئة في طرابلس، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الإمكانات المتاحة من قبل الهيئة لدعم قطاع الشباب والرياضة في بلدية ترهونة.

وتم في الاجتماع أيضا التطرق لوضع البنية التحتية والمنشآت الرياضية في البلدية والتي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، كما تمت مناقشة الاحتياجات المستعجلة التي يمكن تقديمها من قبل الهيئة.

وأكد الدكتور بشير القنطري على تركيزه التام على الشباب ورغبة الهيئة في دعمهم وتطوير قدراتهم في كافة التخصصات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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