دجوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي سينسيناتي

حجز المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش مقعدا في نصف نهائي بطولة سينسيناتي المفتوحة ذات الألف نقطة بفوزه على الألماني لينارد شتراف بمجموعتين دون مقابل .

واستطاع دجوكوفيتش كسب المجموعة الأولى بكل سهولة بستة أشواط مقابل ثلاثة قبل أن يعود ويكتسح منافسه في المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل شوط واحد ليضرب موعدا مع الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت في نصف نهائي البطولة.

وستكون المواجهة بين الإعصار دجوكوفيتش وباوليستا أغوت هي الثانية عشر في مسيرتهما حيث تميل الكفة لصالح المصنف الأول الذي فاز في ثماني مواجهات مقابل ثلاث مواجهات للاعب الإسباني.

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