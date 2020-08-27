الجميل تحتضن بطولة الشطرنج الأولى لبيوت الشباب

تجمّع عشاق رياضة العقل الشطرنج في مدينة الجميل التي احتضنت منافسات البطولة الأولى لجمعيات بيوت الشباب للسهل الغربي للشطرنج، على مدار يوم كامل بحضور مسؤولي اللعبة ومراقب التعليم في المدينة وأيضا رجال هيئة السلامة الوطنية، ومدير راديو الجميل ورابطة مشجعي الأهلي برقدالين.

استمرت البطولة يوما كاملا تنافس فيها محبو اللعبة لبيوت الشباب وانتهت بتتويج بيوت الشباب زوارة بالترتيب الأول عن طريق اللاعب عمر صلاح فطيس المصنف لاعبا دوليا، ويعد من أصغر لاعبي البطولة ونال الدرع ومبلغاً مالياً، وحل ثانياً بيوت الشباب الزاوية وثالثاً بيوت الشباب صرمان.

وفي الختام تم توزيع الميداليات والدروع وشهادات التقدير على الفرق المشاركة والفائزة برعاية الاتحاد الليبي للشطرنج والاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية في بادرة أسعدت جميع المشاركين رغم كل الظروف والأزمات التي تمر بها البلاد.

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