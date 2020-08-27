الكاف يحدد مواعيد نصف نهائي أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لموسم 2019 – 2020.

وأعلن الكاف أن مباراة الذهاب بين الرجاء المغربي والزمالك المصري ستكون يوم الخامس والعشرين من سبتمبر في المغرب بينما سيكون لقاء العودة في الثاني من أكتوبر في مدينة الإسكندرية.

وفي المباراة الأخرى سيلتقي الوداد المغربي مع الأهلي المصري ذهابا في المغرب يوم السادس والعشرين من سبتمبر على أن تكون مباراة الإياب في القاهرة في الثالث من أكتوبر وجميع المباريات ستقام بدون حضور جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

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