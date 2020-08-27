اخبار الرياضة

الكاف يحدد مواعيد نصف نهائي أبطال أفريقيا

تم النشر منذُ 51 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لموسم 2019 – 2020.

وأعلن الكاف أن مباراة الذهاب بين الرجاء المغربي والزمالك المصري ستكون يوم الخامس والعشرين من سبتمبر في المغرب بينما سيكون لقاء العودة في الثاني من أكتوبر في مدينة الإسكندرية.

وفي المباراة الأخرى سيلتقي الوداد المغربي مع الأهلي المصري ذهابا في المغرب يوم السادس والعشرين من سبتمبر على أن تكون مباراة الإياب في القاهرة في الثالث من أكتوبر وجميع المباريات ستقام بدون حضور جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك