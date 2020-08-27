تصاعد أزمة “ميسي وبرشلونة”.. وترجيح معركة قضائية كبيرة

تقرير| 218

سيطر خبر طلب ليونيل ميسي الرحيل عن برشلونة على وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية، لتبدأ بعدها لغة الحرب بين الطرفين.

الأمر المؤكد هو وجود خلاف كبير بين إدارة النادي الكاتالوني والنجم الأرجنتيني، فإدارة برشلونة نفت نية الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو الاستقالة وكل الاحتمالات واردة لدخول الطرفين في معركة قضائية كبيرة.

وأكدت الإدارة أنها لن تترك ميسي يرحل مجانا، وذلك خلال تقديم اللاعب البرتغالي الجديد ترينكا، وقال المدير الرياضي رامون بلانيس: “بالتأكيد لن نتحدث عن كيفية انتقال ميسي لكن ميسي يحظى باحترام كبير وهو أفضل لاعب في التاريخ ونحن نتطلع إلى مستقبل أفضل ونتحدث عن لاعبين شبان يمكن أن يفوزوا بالعديد من الألقاب في المستقبل”.

وعبّر مناصرو برشلونة، باحتجاجات كبيرة منذ الليلة الماضية، عن رفضهم بقاء الرئيس بارتوميو في هرم النادي الذي لطالما شهد عدة تحولات وتغييرا في نهج النجوم، لكن الضربة القاصمة جاءت لتزيد حدة الاحتقان داخل أروقة النادي الكاتالوني.

تصاعدت حدة الخلاف داخل البيت الكاتالوني وكل الأنظار تنتظر حل المشكلة الأكبر داخل النادي والتي شكلت أزمة في وقت يعد الأصعب قبل انطلاق الموسم.

ساعات صعبة على جمهور برشلونة فالدعوة إلى انتخابات عاجلة أصبح هدف كل المناصرين وأغلب المرشحين للانتخابات قدموا طلبات سحب الثقة من بارتوميو والأكيد أن هذه الساعات تعد الأسوأ على الإدارة على الإطلاق.

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