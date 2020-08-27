المدينة يتوج ببطولة المستقبل في الجميل

تقرير 218

في مدينة الجميل وتحديدا على أرضية ملعب مبروك الداخلي اختتمت منافسات دوري المستقبل لكرة القدم بتتويج فريق المدينة على حساب نظيره الشرارة.

المنافسة في النهائي كانت قوية وانتهت دقائق المباراة بنتيجة التعادل لتبتسم بعد ذلك ركلات الترجيح لفريق المدينة الذي استطاع التتويج بالبطولة التي شهدت مشاركة 8 فرق.

المباراة النهائية شهدت حضور عدد من الشخصيات التي دعمت دوري المستقبل في نسخته الثانية إضافة إلى أعضاء ورئيس مجلس إدارة نادي المستقبل بالجميل، كما حضر النهائي مراقبة تعليم الجميل وأعضاء من وزارة الصحة وتم في الختام تتويج فريق المدينة بكأس البطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية