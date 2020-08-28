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تشيلسي يواصل إبرام الصفقات تحضيراً للموسم

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي تشيلسي تعاقده مع المدافع الفرنسي ملانج سار قادماً من نيس في صفقة انتقال حر لمدة خمسة أعوام قادمة.

وأكد البلوز عبر موقعه الرسمي اتفاقه الرسمي لضم المدافع الفرنسي حيث أكد النادي اللندني بأن سار سينضم لأحد الفرق معاراً لمدة موسم دون تحديد اسم الفريق وذلك من أجل كسب الخبرات قبل العودة إلى الفريق الأول تشيلسي.

وأوضحت مدير تشيلسي ماريا جرانوفسكايا أن ملانج سار لاعب لديه مستقبل كبير وسيراقبون فترة إعارته، وكان سار قد لعب مع نيس في مركز خط الدفاع إضافة إلى الظهير الأيسر خلال مائة مباراة لعبها مع الفريق حيث تم اختياره أفضل لاعب شاب في الفريق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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