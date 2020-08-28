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ألمانيا تمدد منع حضور الجمهور للملاعب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السلطات الألمانية تمديد منع حضور المشجعين لمباريات كرة القدم في الملاعب حتى نهاية العام الحالي.

وأشارت صحيفة بيلد إلى أن الحكومة الألمانية قررت تمديد منع حضور الجمهور في الملاعب بحسب اتفاق بين الولايات الألمانية والحكومة المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يُشكل ضربة قوية للمسؤولين في كرة القدم الذين يأملون في عودة المدرجات تدريجياً مع انطلاق الموسم الجديد.

وكانت رابطة الدوري الألماني قد أعلنت عن جدول مباريات البوندسليغا في الموسم الجديد 2020-2021 من البوندسليغا والذي سينطلق في الثامن عشر من سبتمبر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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