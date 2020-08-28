مشاكل ميسي وبارتوميو تعكر صفو التعاقد مع ترينكاو

وسط كل الضجيج الحاصل بالأنباء عن مغادرة نجم فريق برشلونة الأرجنتيني “ليونيل ميسي” وكمية النقد التي يتعرض لها رئيس النادي الإسباني “جوسيب ماريا بارتوميو” ومسألة بقائه من عدمها، خرج النادي للعلن بإحدى الصفقات الجديدة للنادي بالتعاقد مع الموهبة البرتغالية “فرانسيسكو ترينكاو” ذو الـ 20 عاماً والقادم من سبورتينغ براغا.. “ترينكاو” لم يلاقي الترحيب الكبير بسبب الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا كما اكتفى “بارتوميو” باصطحابه إلى غرف الملابس قبل أن يتركه وحيدا وجها لوجه مع وسائل الإعلام, فمنعاً للإحراج لم يستطع بارتوميو الظهور لوسائل الإعلام على خلفية المشاكل والظروف التي يعانيها النادي مؤخراً فيما يتعلق برحيل “ميسي”.

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