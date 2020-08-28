“دياز” طعم ريال مدريد لاقتناص ثلاثي ميلان

مساعي “ريال مدريد” الإسباني للظفر بخدمات الجزائري “إسماعيل بن ناصر” لاعب وسط “أي سي ميلان” الإيطالي لم تتوقف، “الريال” وصل به الحال إلى أن يبدي استعداده لإعارة “إبراهيم دياز” لاعب وسط الـ”ميرنجي” إلى “ميلان” ليدرج ضمن صفقة الإنتقال كما جاء شبكة “ديفنسا سنترال”.

صفقة “دياز” يريد من خلالها “ريال مدريد” وضع حلقة وصل بين الناديين ليكونا على تواصل دائم بشأن الانتقالات، فـ”ريال مدريد” يطمح لاقتناص أكثر من لاعب من “ميلان” كـ”لوكاس باكيتا” و”رافائيل لياو”.

ولم يفصح النادي المدريدي حتى الآن عن المبالغ التي قد تدرج كقيمة لأي من هؤلاء اللاعبين الثلاثة بعد.

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