تشيلسي يستعد للموسم بصفقات “استعادة التوهج”

تقرير 218

على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أغلب أندية أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا وتداعياته خالفت إدارة نادي تشيلسي كل التوقعات بعد الموسم المتميز الذي قدمه الفريق وضَمن به الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

موسم خاص تخطط له إدارة النادي اللندني من أجل إعادة الفريق إلى سكة البطولات إلى خزائن ملعب ستامفورد بريدج.

وتعاقد النادي بسرعة عقب انتهاء الموسم الماضي مع أفضل لاعب في أياكس الهولندي حكيم زياش مقابل 40 مليون يورو ليساعد الفريق في مشروع البناء الجديد الذي يقوده فرانك لامبارد.

ولم يكتف المدرب الشاب بذلك حيث اختار مهاجماً يعد أفضل مهاجم ألماني في الوقت الحالي فخطف تيمو فيرنر من لايبزيغ قبل نهاية عقده بموسم واحد في صفقة فاقت الـ50 مليون يورو، كما أن اللاعب سيتقاضى راتباً ضخماً يفوق الـ10 ملايين يورو في الموسم الواحد، وضم ظهير ليستر سيتي والمنتخب الإنكليزي بن تشيلويل مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

ولم يقف البلوز عند هذا الحد فالفريق تعاقد رسمياً مع المدافع المخضرم تياغو سيلفا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر لتدعيم الخط الخلفي خلال الموسم بخبرة مع عناصر الشباب الموجودة في الفريق.

فيما ضم ملانج سار من نيس لخمسة أعوام سيظل في العام الأول ضمن أحد الفرق التي سيحددها البلوز، صفقة واحدة ينتظرها فرانك لامبارد وهي تقترب من الإغلاق فموهبة ليفركوزن أصبح على بعد خطوات من ارتداء قميص البلوز مقابل 90 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الذي يطمح لتكوين فريق الأحلام بعد موسمين من عدم التعاقدات بالشكل المطلوب.

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