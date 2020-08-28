مشاركة ليبية في ندوة الحكام العرب للكرة الطائرة

شارك 3 من حكامنا الدوليين في الكرة الطائرة هم: حسين البركي وخالد شنيشح وجلال دهان، في (الندوة الفنية لصقل الحكام العرب) والتي أقيمت عبر الاتصال المرئي بالإنترنت تحت إشراف وتنظيم مركز البحرين الدولي للكرة الطائرة وبالتعاون مع الاتحاد العربي للكرة الطائرة.

وحاضر في الندوة كل من الخبير التحكيمي وعضو لجنة الحكام الدولية “عبد المجيد جراد” من تونس و”إلياس طائع” من لبنان عضو لجنة الحكام العرب و”جعفر إبراهيم” عضو لجنة حكام الكرة الطائرة بالبحرين.

وقد اشتملت الندوة على مناقشة ما استجد من قوانين اللعبة كما تم استعراض عدد من الحالات التحكيمية والتطرق إلى التصنيف الدولي للحكام.

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