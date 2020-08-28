منافسات بطولة الشموع في مصراتة متواصلة

تتواصل منافسات بطولة الشموع لكرة القدم في مدينة مصراتة، وفي نتائج اليوم الثالث تفوق شباب المدينة على نظيره شباب زليتن بنتيجة 7 أهداف مقابل 4.

وضَمِن شباب المدينة عقب فوزهم التأهل للدور الثاني رفقة المجموعة الأولى، أما في المجموعة الثانية فقد تمكن إشبيلية من الفوز على الرويصات بنتيجة 3-2 لكنه لم يستطع حسم التأهل بعد لينتظر اللقاء الأخير في المجموعة الذي سيجمع الوادي وشباب الرويصات لمعرفة المتأهلين.

وعن المجموعة الثالثة فقد تأهل فريق الشهيد بعد فوزه على شباب سرت 3-2 وكذلك ضمن فريق البيانكو تشيلسي تأهله للدور الثاني بعدما حقق فوزا على فريق المهاجر بنتيجة 6-3.

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