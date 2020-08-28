اخبار الرياضة

إدارة الاتحاد المصراتي تشكل لجنة التعاقدات

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المدير التنفيذي لنادي الاتحاد المصراتي قرارا بتشكيل لجنة للتعاقد مع اللاعبين والمدربين الجدد تأهبا لانطلاق الموسم الجديد المفترض بدايته في منتصف أكتوبر المقبل.

وترأس اللجنة إبراهيم المحجوب ، كما تم تشكيل لجنة الاعلام برئاسة محمد عبودة، وجاءت هذه القرارات بعد احتفال النادي خلال الأيام الماضية بذكرى تأسيسه الـ55 إذ يسعى الاتحاد المصراتي للعودة بقوة للواجهة من خلال ترتيب البيت الداخلي، إضافة إلى إطلاق المشاريع الاستثمارية التي ستساهم في الرقي باسم النادي، حيث كشفت إدارة النادي خلال الفترة الماضية عن المبنى الاستثماري الجديد الذي سيقام في شارع البلدية في مدينة مصراتة.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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