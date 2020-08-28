إدارة الاتحاد المصراتي تشكل لجنة التعاقدات

أصدر المدير التنفيذي لنادي الاتحاد المصراتي قرارا بتشكيل لجنة للتعاقد مع اللاعبين والمدربين الجدد تأهبا لانطلاق الموسم الجديد المفترض بدايته في منتصف أكتوبر المقبل.

وترأس اللجنة إبراهيم المحجوب ، كما تم تشكيل لجنة الاعلام برئاسة محمد عبودة، وجاءت هذه القرارات بعد احتفال النادي خلال الأيام الماضية بذكرى تأسيسه الـ55 إذ يسعى الاتحاد المصراتي للعودة بقوة للواجهة من خلال ترتيب البيت الداخلي، إضافة إلى إطلاق المشاريع الاستثمارية التي ستساهم في الرقي باسم النادي، حيث كشفت إدارة النادي خلال الفترة الماضية عن المبنى الاستثماري الجديد الذي سيقام في شارع البلدية في مدينة مصراتة.

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