كورونا يوقف تدريبات ريفر بليت

قرر ريفر بليت الأرجنتيني، اليوم الجمعة، إلغاء تدريبات فريق كرة القدم و”إيقاف النشاط” تماما، حتى معرفة نتائج الفحوصات الجديدة التي أجريت للاعبيه، بعد تبين إصابة مدرب حراس المرمى، أدريان أوليفيري، بكوفيد-19.

وأعلن النادي، عبر حسابه على (تويتر) “دخل مدرب الحراس أدريان أوليفيري صباحا العزل الصحي، بعد ظهور أعراض عليه، وجاءت نتائج فحوصاته إيجابية بكوفيد-19.. وسينطبق الأمر نفسه على اللاعبين مع وقف النشاط”.

ويخضع اللاعبون والجهاز الفني لحجر صحي في النادي، بمقره في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.

وسيمضون 24 أو 48 ساعة هناك بفندق النادي، حتى معرفة نتائج التحاليل.

ومنذ بدء التدريبات يوم 10 من الشهر الجاري، تبين إصابة حارس فريق الناشئين، إيثيكيل سنتوريون، الذي لم يستطع التدرب مع زملاءه.

ومن المنتظر أن يسافر ريفر بليت، في 17 سبتمبر/أيلول المقبل إلى ساو باولو، حيث يخوض ثالث جولات المجموعة الرابعة، من بطولة كأس ليبرتادوريس.

ويمتلك الفريقان الأرجنتيني والبرازيلي ثلاث نقاط لكل منهما، وكذلك ليجا كيتو وبيناسيونال، لكن ريفر بليت يعتلي الصدارة بفارق الأهداف.

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