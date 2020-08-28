فيروس كورونا يقصي بوغبا من المنتخب

أصيب النجم الفرنسي بول بوغبا بفيروس كورونا ليتغيب بالتالي عن منتخب بلاده في مباراتي السويد وكرواتيا ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وأجرى نجم مانشستر يونايتد يوم الأربعاء الماضي كشف كورونا لتظهر النتائج يوم أمس ايجابية وأن اللاعب حامل للفيروس ليعلن بعد ذلك المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدي ديشامب استبعاد بوغبا من قائمة الديوك التي ستواجه السويد وكرواتيا وليستبدله باللاعب أدريان رابيو نجم يوفنتوس والذي قد غاب عن تشكيلة فرنسا لأكثر من عامين.

يذكر أن الفيروس قد أصاب عددا من اللاعبين الدوليين الفترة الماضية وعلى رأسهم انخيل كوريا نجم أتلتيكو مدريد والذي غاب عن مباراة فريقه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي فقدها أما لايبزيغ بنتيجة هدفين لهدف.

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