اتحاد الكرة الإيفواري يرفض ترشيح دروغبا

رفضت اللجنة الانتخابية في الاتحاد الإيفواري لكرة القدم ترشيح النجم الدولي السابق ديدييه دروغبا لرئاسة الاتحاد.

وبحسب اللجنة الانتخابية في الكوت ديفوار فإن رفض ترشيح دروغبا جاء لأنه يفقد الأهلية حيث لم يحصل النجم الافريقي السابق سوى على ترشيح ناديين من الدرجة الأولى، فيما يحتاج إلى ثلاثة على الأقل.

يشار إلى أن دروغبا يمتلك مهلة إضافية لخمسة أيام للجوء للجنة الاستئناف، من جهته صرح نجم تشيلسي السابق على القرار بالقول بأنه لايهمه كثيرا بأن يكون رئيسا للاتحاد، ولكنه مهتم بتطوير ونهضة الكرة في بلاده لهذا قدم ترشيحه مؤكدا أن الكرة في الكوت ديفوار تعاني كثيرا.

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