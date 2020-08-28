لأول مرة.. عوار وكامافينجا ضمن تشكيلة الديوك

أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مواجهتي السويد وكرواتيا في سبتمبر المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية.

واستدعى ديشامب نجم ليون حسام عوار بعد تألقه مع الفريق في الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا كما ضم لاعب وسط رين كامافينجا لأول مرة.

وانضم إلى قائمة بطل العالم لاعب وسط يوفنتوس أدريان رابيو لأول مرة منذ الأزمة التي أثارها قبل مونديال روسيا واستدعى مدافع لايبزيغ دايوت أوباميكانو، فيما تكون خط الهجوم بمبابي وبن يدر وغريزمان وجيرو ومارسيال.

وستخوض فرنسا مباراتها الأولى في الخامس من سبتمبر المقبل أمام السويد كما ستواجه كرواتيا بعدها بأيام في افتتاح الموسم الجديد من دوري الأمم الأوروبية.

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