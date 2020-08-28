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بطلة أولمبية ليبية تعاني بعد إصابتها بفيروس كورونا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصيبت البطلة الليبية في السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة ريحان بن جليل بفيروس كورونا بحسب ما أعلن المركز الإعلامي للأولمبياد الخاص.

وأكد المركز الإعلامي للأولمبياد الخاص عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن البطلة الليبية تمر بأزمة صحية بعد إصابتها بالفيروس اذ تتلقى العلاج بمنزل أسرتها، كما أنها لا تستطيع الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي، مشيرا إلى أنها بحاجة ماسة لعبوات الاكسجين .

ووجهت الصفحة الرسمية للأولمبياد الخاص من خلال منشورها نداء للجنة البارالمبية والهيئة العامة للشباب والرياضة للاهتمام بريحان بن جليل وتوفير احتياجاتها، خاصة أن البطلة الشابة قد رفعت علم ليبيا في أكثر من بطولة دولية كان آخرها تتويجها في دورة الألعاب الصيفية في أبوظبي عام 2019.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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