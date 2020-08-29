“الدرع الخيرية” تقص شريط الموسم بين ليفربول وآرسنال

تتجه الأنظار إلى ملعب ويمبلي الذي سيحتضن افتتاح الموسم الكروي الإنكليزي بمباراة الدرع الخيرية بين ليفربول حامل لقب البريمرليغ في النسخة الماضية وأرسنال بطل كأس الاتحاد.

وسيسعى بطل البريمرليغ بقيادة مدربه يورغن كلوب لمواصلة السيطرة المحلية بامتياز بعد مرحلة الاستعداد القصيرة التي خاض فيها مباراتين في النمسا أمام شتوتغارت وسالزبورغ.

وفي المقابل يأمل الفريق اللندني ببداية موسم بالطريقة المثلى بعد دخول ميركاتو الصيف الحالي بشكل حذر فتعاقد مع المدافع ويليام صليبا إضافة إلى البرازيلي ويليان من تشيلسي كما تعاقد رسميا مع سيدريك سواريس.

وكان أرسنال قد ألحق بليفربول خسارة نادرة الموسم الماضي على ملعب الإمارات بهدفين مقابل هدف وهي المباراة التي فتحت الباب أمام تعديل مسار فريق المدرب ميكيل أرتيتا.

ويعلم ليفربول جيدا بأن الفرق التي ستنافسه في الموسم الحالي خاصة مع تعزيز الكبار لصفوفهم ومباراة الدرع الخيرية، ستكون أولى اختبارات الفريق قبل الدخول في غمار الموسم بشكل رسمي.

وستكون قمة ويمبلي الرابعة بين الفريقين في الدرع الخيرية والأفضلية تميل للريدز بانتصارين مقابل فوز وحيد لأرسنال، مواجهة سيكون عنوانها انطلاق الموسم ببطولة تزين خزائن بطلها، فليفربول يعرف أن الموسم لن يكون كسابقه وأرسنال يسعى لافتتاح الموسم كما أغلق الموسم الماضي.

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