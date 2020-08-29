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عروض أوروبية وخليجية أمام الدولي مهند إيتو

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلقى الدولي الليبي مهند إيتو، لاعب النجم الساحلي التونسي و المنتخب الوطني، عرضين للاحتراف بداية من الموسم الكروي الجديد 2020 – 2021.

وحسب موقع ريميسا فإن ايتو قد تلقى عرضا أوروبيا وآخر خليجيا، لكنه لم يفصح بعد عن اسم الناديين إذ إنه لا يزال مرتبطا بعقد مع النجم الساحلي حتى موسم 2023.

وكان إيتو قد تلقى الفترة الماضية عرضا من تونس وتحديدا من النادي الأفريقي لكن الصفقة لم تنته، وحسب ريميسا فإن مهند ايتو لديه بعض المشاكل مع مدرب فريقه نوفل اشبيل بسبب عدم إشراكه كأساسي في عدد من المباريات.

ومن جهتها ما زالت إدارة النجم الساحلي متمسكة باستمرار إيتو، وذلك لأن اللاعب يتميز بالالتزام في التدريبات وعدم إثارة المشاكل داخل الفريق بجانب إمكاناته الفنية والبدنية الجيدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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