ديباي يقود ليون لاكتساح ديجون في الدوري الفرنسي

حقق ليون فوزا كبيرا على ضيفه ديجون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي .

ورغم تأخر ليون منذ الدقيقة الرابعة عشرة استطاع المهاجم الهولندي مينفيس ديباي التألق وتسجيل هاتريك في المواجهة ابتدأها في الدقيقة التاسعة والثلاثين من علامة الجزاء، قبل أن يسجل مدافع ديجون وسيلي لاوتوا الهدف الثاني في مرماه.

وعاد بعدها ديباي ليضيف الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول قبل أن يختتم رباعية فريقه في الدقيقة السادسة والستين، ليحصد ليون أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد ليكون في المركز الخامس في جدول الترتيب فيما أصبح ديجون في المركز الثامن عشر بدون نقاط.

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