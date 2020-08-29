سكاي سبورت: إنتر ميلانو على بعد خطوة من كولاروف

اقترب إنتر ميلانو من التعاقد مع الظهير الصربي ألكسندر كولاروف من روما ليعزز تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي بداية من الموسم الجديد.

وذكرت شبكة سكاي سبورت أن إدارة النيراتزوري اقتربت من حسم صفقة الظهير الأيسر لروما بشكل نهائي مقابل مليوني يورو.

وأضافت سكاي سبورت أن الناديين اتفقا على جميع الشروط لانتقال اللاعب في صفقة دائمة مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أي عمليات تبادلية بين الطرفين.

وسجل كولاروف خلال الموسم الماضي سبعة أهداف مع الجيالوروسي وساهم في أربعة أهداف في اثنتين وثلاثين مباراة خاضها في الدوري الإيطالي.

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