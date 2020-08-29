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سكاي سبورت: إنتر ميلانو على بعد خطوة من كولاروف

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب إنتر ميلانو من التعاقد مع الظهير الصربي ألكسندر كولاروف من روما ليعزز تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي بداية من الموسم الجديد.

وذكرت شبكة سكاي سبورت أن إدارة النيراتزوري اقتربت من حسم صفقة الظهير الأيسر لروما بشكل نهائي مقابل مليوني يورو.

وأضافت سكاي سبورت أن الناديين اتفقا على جميع الشروط لانتقال اللاعب في صفقة دائمة مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أي عمليات تبادلية بين الطرفين.

وسجل كولاروف خلال الموسم الماضي سبعة أهداف مع الجيالوروسي وساهم في أربعة أهداف في اثنتين وثلاثين مباراة خاضها في الدوري الإيطالي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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