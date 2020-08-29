إدارة الترجي تجدد عقدي الدربالي واليعقوبي

اختارت إدارة الترجي الرياضي التونسي المحافظة على ركائز الفريق حيث جددت مساء أمس عقدي الظهير الأيمن سامح الدربالي والمدافع محمد علي اليعقوبي.

وعلمت 218 أن إدارة الترجي قد مددت عقد الدربالي الذي احترف في الأهلي طرابلس عام 2017 لمدة موسم واحد بينما جددت لليعقوبي لعامين آخرين.

ويسعى فريق باب سويقة للعودة إلى المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل عقب خروجه من المنافسة في الربع النهائي هذا الموسم أمام الزمالك.

ولم تعلن بعد إدارة الترجي مصير الحارس رامي الجريدي والمدافع شمس الدين الذوادي اللذين انتهى عقداهما فعليا.

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