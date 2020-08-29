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الهرام يطالب بمستحقاته ويمنح إدارة النصر مهلة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاطب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أحمد الهرام إدارة النادي مطالبا بالحصول على مستحقاته المتأخرة ما بعد بطولة الدوري والمشاركة الأفريقية.

ووكّل الهرام المحامي أحمد أبو الخير بالقضية ليبدأ التفاوض مع الإدارة على مستحقات موكله إذ أعطى النادي مهلة مدتها أسبوع فقط لتسديد أجور اللاعب قبل اللجوء إلى الفيفا، والتي من شأنها اتخاذ إجراءات ضد نادي النصر.

وجهّز المحامي تقريرا يتضمن كامل حقوق اللاعب من النادي بطريقة قانونية وستتم إحالة هذا الملف إلى الفيفا إذا لم تتعهد إدارة النصر بتسديد مستحقات أحمد الهرام في أقرب وقت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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