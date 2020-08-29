ملعب لكرة القدم.. حلم يراود شباب القطرون

يعاني نادي الحكمة بالقطرون في أقصى الجنوب من عديد الظروف التي شكلت عائقا أمام مشاركته بمختلف الأنشطة الرياضية المقامة في الجنوب أبرزها عدم وجود ملعب مناسب داخل النادي إضافة إلى بعد المسافة بين القطرون وباقي مدن الجنوب وقلة الإمكانات المادية.

وفي هذا الصدد تحدث رئيس نادي الحكمة “إبراهيم حبيب” فأكد أن النادي كان يشارك في جميع الملتقيات والأنشطة الرياضية بالجنوب إلا أنه في السنوات الأخيرة توقف عن المشاركات بسبب عدة عوامل منها بعد المسافة وانقطاع الطريق والنواحي الأمنية وقلة الإمكانات المادية.

وأضاف “حبيب” أن الحلم الذي يراود رياضيي النادي هو توفير ملعب كرة قدم مناسب مؤكداً أن الإدارة قدمت عشرات المذكرات والمناشدات للجهات ذات الاختصاص دون جدوى.

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