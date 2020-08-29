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ملعب لكرة القدم.. حلم يراود شباب القطرون

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعاني نادي الحكمة بالقطرون في أقصى الجنوب من عديد الظروف التي شكلت عائقا أمام مشاركته بمختلف الأنشطة الرياضية المقامة في الجنوب أبرزها عدم وجود ملعب مناسب داخل النادي إضافة إلى بعد المسافة بين القطرون وباقي مدن الجنوب وقلة الإمكانات المادية.

وفي هذا الصدد تحدث رئيس نادي الحكمة “إبراهيم حبيب” فأكد أن النادي كان يشارك في جميع الملتقيات والأنشطة الرياضية بالجنوب إلا أنه في السنوات الأخيرة توقف عن المشاركات بسبب عدة عوامل منها بعد المسافة وانقطاع الطريق والنواحي الأمنية وقلة الإمكانات المادية.

وأضاف “حبيب” أن الحلم الذي يراود رياضيي النادي هو توفير ملعب كرة قدم مناسب مؤكداً أن الإدارة قدمت عشرات المذكرات والمناشدات للجهات ذات الاختصاص دون جدوى.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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