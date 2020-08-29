أكاديمية المرقب للفنون القتالية تحتفل بعيدها العاشر

تستعد أكاديمية الفنون القتالية في جامعة المرقب للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس الأكاديمية والذي يوافق العاشر من شهر سبتمبر المقبل، حيث ستنظم الأكاديمية مهرجانا احتفالا بهذه المناسبة.

وأعلن يوسف جرود مدير الأكاديمية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن المهرجان إذ سينطلق يوم الخامس من شهر سبتمبر بدورة للحكام بينما سيكون السابع من سبتمبر موعدا لامتحانات الأحزمة الملونة ويوم العاشر من سبتمبر سيكون مخصصا لعروض فنية ومباريات حقيقية.

وأكد جرود أن الدعوة عامة لكل محبي الفنون القتالية شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتي تتمثل في التباعد والكمامات.

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