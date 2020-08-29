بارما يعين ليفيراني مدربا للفريق الأول

أعلن نادي بارما تعيين المدرب فابيو ليفيراني، مديرا فنيا جديدا للفريق الأول، بداية من الموسم الجديد.

وذكر بارما عبر موقعه الإلكتروني، أن ليفيراني أصبح مدرب الفريق ابتداء من اللحظة لمدة عامين، حتى يونيو 2022، ليخلف بذلك روبيرتو دافيرسا المنتهية فترته بداية الأسبوع الماضي، والذي أنهى موسم الفريق الماضي في المركز 11 بـ49 نقطة.

وقاد ديفيرسا بارما خلال أربعة مواسم ماضية نجح فيها في قيادة الفريق للصعود في مناسبتين من الدرجة الثالثة وحتى الدرجة الأولى.

وتولى ليفيراني مهمة تدريب ليتشي الموسم الماضي لكنه هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية