دجوكوفيتش يتأهل لنهائي سينسيناتي المفتوحة

تأهل المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى نهائي بطولة سينسيناتي المفتوحة بفوزه الصعب على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وحسم باوتسيتا المصنف الثامن المجموعة الأولى لصالحه بستة أشواط مقابل أربعة، وعاد دجوكوفيتش في المجموعة الثانية التي أنهاها بنفس النتيجة ستة لأربعة، ليحتكم اللاعبان لمجموعة فاصلة امتدت لوقت طويل قبل أن ينهيها اللاعب الصربي بسبعة أشواط مقابل ستة ليضمن مقعدا في المباراة النهائية.

وسيلتقي اللاعب الصربي أمام الكندي ميلوس راونيتش الذي تأهل إلى النهائي بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين مقابل مجموعة.

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