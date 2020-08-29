ريال بيتيس يضم الحارس كلاوديو برافو

تعاقد ريال بيتيس مع الحارس التشيلي المخضرم كلاوديو برافو بعقد انتقال حر لمدة موسمين بعد نهاية مشواره مع مانشستر سيتي .

وأشار النادي الأندلسي إلى أن الاتفاق مع الحارس التشيلي بات وشيكا بمجرد اجتياز برافو للفحوصات الطبية الروتينية.

وكان عقد برافو قد انتهى مع فريقه السابق مانشستر سيتي حيث شارك معه في أربعة مواسم وخاض خلال الموسم الأخير 17 مباراة رسمية .

وسيكون ريال بيتيس ثالث الأندية الإسبانية التي سيمثلها الحارس برافو بعد ريال سوسيداد الذي خاض معه 8 مواسم إضافة إلى برشلونة الذي حصد معه لقب الليغا في مناسبتين ودوري أبطال أوروبا، كما أن المدرب الجديد مانويل بيليغريني هو من نصحه بالانضمام إلى النادي الأندلسي .

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