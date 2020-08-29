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ريال بيتيس يضم الحارس كلاوديو برافو

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد ريال بيتيس مع الحارس التشيلي المخضرم كلاوديو برافو بعقد انتقال حر لمدة موسمين بعد نهاية مشواره مع مانشستر سيتي .

وأشار النادي الأندلسي إلى أن الاتفاق مع الحارس التشيلي بات وشيكا بمجرد اجتياز برافو للفحوصات الطبية الروتينية.

وكان عقد برافو قد انتهى مع فريقه السابق مانشستر سيتي حيث شارك معه في أربعة مواسم وخاض خلال الموسم الأخير 17 مباراة رسمية .

وسيكون ريال بيتيس ثالث الأندية الإسبانية التي سيمثلها الحارس برافو بعد ريال سوسيداد الذي خاض معه 8 مواسم إضافة إلى برشلونة الذي حصد معه لقب الليغا في مناسبتين ودوري أبطال أوروبا، كما أن المدرب الجديد مانويل بيليغريني هو من نصحه بالانضمام إلى النادي الأندلسي .

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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