بداية عصيان؟.. ميسي يغيب عن فحوصات كورونا مع برشلونة

كشفت إذاعة “راك الكاتالونية” أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة لن يحضر التدريبات الاستعدادية للموسم الجديد ورفض إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا.

وبحسب الإذاعة الكاتالونية فإن ميسي رفض فكرة العودة إلى تدريبات الأسبوع الحالي كما لن يظهر للخضوع لاختبار فيروس كورونا والمقرر في المدينة الرياضية خوان غامبر كما لن يحضر الحصة الأولى للتدريبات بقيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

وأشارت إذاعة راك إلى أن ميسي سيغادر برشلونة بشكل رسمي بعد إخطاره إدارة النادي بقراره الرحيل قبل انطلاق الموسم كما أن الرئيس جوسيب بارتوميو أكد أن النادي متمسك باللاعب ولن يفرط فيه، وربطت عدة تقارير صحفية قرب انتقال ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي للعمل مع مدربه السابق بيب غوارديولا الموجود في برشلونة هذه الأيام.

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