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“الإعصار الصربي” يحصد بطولة سينسيناتي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش ببطولة سينسيناتي للأساتذة ذات الألف نقطة بفوزه على الكندي ميلوس راونيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وحسم راونيتش المجموعة الأولى في ظرف إحدى وثلاثين دقيقة من انطلاق المباراة وسيطر على الإرسالات أمام دجوكوفيتش، ونجح اللاعب الصربي في تحويل تأخره إلى فوز في المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل ثلاثة.

وفي المجموعة الأخيرة والحاسمة تمكن دجوكوفيتش من إنهاء المباراة لصالحه بعد حسم المجموعة الأخيرة بستة لأربعة ليحقق اللاعب الصربي فوزه الحادي عشر على راونيتش، ويصبح دجوكوفيتش أول لاعب يتوج بجميع بطولات الأساتذة التسع ذات الألف نقطة مرتين على الأقل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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