أرسنال يحصد الدرع الخيرية أمام ليفربول

تقرير 218

موعد جديد على مسرح ويمبلي بين ليفربول بطل البريمرليغ وأرسنال حامل لقب كأس الاتحاد في مواجهة حسم التتويج بالدرع الخيرية باكورة ألقاب الموسم الكروي.

أبناء يورغن كلوب بدؤوا المحاولات مباشرة ورأسية جيمس ميلنر علت شباك الحارس مارتينيز، والرد كان سريعا ومباغتاً من الغانارز في الدقيقة الثانية عشرة عبر قائده ونجمه بيير أوباميانغ الذي أسكن الكرة في الشباك بطريقة مميزة مفتتحا التسجيل، مؤكدا تألقه في المباريات الأخيرة على أرضية ويمبلي.

أرسنال اقترب من إضافة الهدف الثاني من هجمة خاطفة غير أن بيكر أبعد كرة المهاجم الواعد نكيتياه بطريقة رائعة لتحافظ مدافع أرسنال على التقدم في الشوط الأول.

بعد العودة من الاستراحة أراد ليفربول تعويض التأخر عبر تصويبة فيرمينيو التي جانبت القائم، وحاول السنغالي ساديو ماني اختراق الدفاع إلا أنه اصطدم بتألق الحارس إيميليانو مارتينيز، مد ليفربول تواصل حتى استطاع الياباني مينامينو تسجيل التعادل في الدقيقة الثالثة والسبعين.

حارس أرسنال واصل التألق بعد إبعاده كرة ماني الخطيرة مبقياً النتيجة على إيقاع التعادل والذي حكم على المباراة بالاتجاه إلى ركلات الترجيح والتي ابتسم فيها الحظ لأرسنال ويتوج بالدرع الخيرية للمرة السادسة عشرة في تاريخه ويحصد مدربه ميكيل أرتيتا أول لقبين في ظرف ثمانية أشهر من قيادة الفريق اللندني.

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