“السيدة العجوز” تتعاقد مع ماكيني على سبيل الإعارة

أعلن يوفنتوس تعاقده بشكل رسمي مع الأمريكي ويستون ماكييني قادماً من شالكه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وذكر البيانكونيري عبر موقعه أنه توصل لاتفاق مع شالكه على استعارة ماكيني حتى يونيو من العام المقبل مقابل أربعة ملايين ونصف المليون يورو.

وبإمكان السيدة العجوز ضم الجناح الأمريكي بصورة دائمة في نهاية الموسم المقبل مقابل ثمانية عشر مليون ونصف المليون يورو بعقد لمدة ثلاث سنوات.

ويعد اللاعب الصفقة الأولى ليوفنتوس بقيادة المدرب أندريا بيرلو الذي يطمح لتغيير كبير في صفوف اللاعبين بعدد من التعاقدات المنتظرة إضافة إلى بيع عدة لاعبين في الفريق الأول.

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