انطلاق بطولة كرة السلة الشاطئية في مصراتة

بتنظيم غروب العريقات، تقام هذه الأيام فعاليات المهرجان الأول لكرة السلة الشاطئية في مدينة مصراتة على شواطئ منطقة بدر.

وجاءت هذه البطولة كخطوة تعريفية بهذه اللعبة كذلك من أجل إعادة الروح الرياضية التي غابت عن مدينة مصراتة طوال المدة الماضية عقب توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا الذي يضرب غالبية المدن الليبية في هذه الأيام وقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضي حتى تنحسر هذه الجائحة.

وأقيمت في مصراتة الفترة الماضية العديد من التظاهرات الرياضية الصيفية بتنظيم من قبل القائمين على المشهد الرياضي هناك.

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