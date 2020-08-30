الهلال يتوّج بالدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه

توّج الهلال بلقب الدوري السعودي قبل جولتين على النهاية بعد فوزه الكبير على ضيفه الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة استضافها ملعب الملك سعود بالرياض ضمن الجولة 28.

وافتتح عبد الرحمن اليامي أول أهداف المباراة للحزم في الدقيقة الثالثة، وعدّل سالم الدوسري النتيجة للهلال في الدقيقة الثامنة، وتألق هداف الفريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز بعدما سجل هاتريك قادت الفريق لتحقيق فوز عريض.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر ليحقق الهلال اللقب للمرة 26 في تاريخه.

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