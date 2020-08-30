“مباراة سريعة” تظهر اشتياق الليبيين للساحرة المستديرة

للخروج نفسيا من ضائقة كورونا التي ألزمت الناس بيوتهم وجعلتهم في حيرة من أمرهم في ظل تفشيه في غالبية المدن الليبية، قام عدد من شباب نادي خالد بن وليد في بدر بالخروج ليلا وممارسة الرياضة داخل أروقة النادي بإقامة مباراة ودية بينهم بهدف الترفيه عن أنفسهم ولو قليلا.

وأظهر الفتية اشتياقا كبيرا للعبة كرة القدم بعد الحرمان المستمر التي تعيشه الرياضة الليبية في كافة الأندية حيث انظموا لهذه المباراة السريعة بتفاؤل كبير بعودة الحياة الرياضة وانتهاء الوباء في أقرب فرصة ممكنة.

وعلى الرغم من التشديدات التي قامت بها الهيئة العامة للشباب والرياضة في الحكومتين بعدم إقامة الأنشطة الرياضية في هذا التوقيت الحساس الذي يشهد انتشارا مخيفا للفيروس، إلا أن الأجواء الرياضية لم تغب عن عدد لا بأس به من الأندية وشريحة الشباب التي ترغب في الترفيه عن نفسها ولو بإقامة هذه التجمعات الرياضية.

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