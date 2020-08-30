ليفاندوفسكي يتحصل على جائزة “لاعب العام” في ألمانيا

حصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني على جائزة لاعب العام في ألمانيا لهذا الموسم بعد المستويات العالية والمسيرة التهديفية الرفيعة التي توجها اللاعب بحصوله على لقبي الدوري والكأس بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

وأصبح النجم البولندي هدافا لنسخة الدوري لهذا الموسم بتسجيله 35 هدفا بينما كانت الحصيلة النهائية في البطولات الثلاث التي خاضها 55 هدفا.

وبالتتويج بلقب “لاعب العام” في ألمانيا بناء على تقييم الصحفيين هذا العام، يكون ليفاندوفسكي قد حصل على هذه الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه.

ويعتبر اللاعب البولندي هدفا للعديد من الأندية على مستوى العالم لما يمتلكه من إمكانيات فنية هائلة ومساهمة بارزة مع بايرن ميونيخ منذ قدومه إليه من بروسيا دورتموند.

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