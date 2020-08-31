دعماً للشباب.. افتتاح ملعبين لكرة القدم في الكفرة

افتتح في بلدية الكفرة ملعبان معشبان لكرة القدم وذلك لدعم شباب المنطقة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، حيث يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه بمنطقة الكفرة الجديدة وهو مقدم من وزارة الخارجية الإيطالية ونفذته المنظمة الدولية للهجرة.

وشهد افتتاح الملعب الأول حضوراً جماهيرياً كبيراً من سكان المنطقة كما حضره كل من رئيس المجلس التسييري ورئيس مجلس الحكماء والشورى ونائبه والمقرر ومندوب المنظمة بالكفرة.

أما الملعب الثاني فقد افتتح في منطقة بزيمة الجديدة وهو مقدم من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة أيضا وحضر الافتتاح عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة.

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