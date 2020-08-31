استمرار التسجيل في الجمعية العمومية لنادي السويحلي

تواصل لجنة تسجيل عضوية الجمعية العمومية في نادي السويحلي عملها يوميا ما عدا الجمعة في مقر النادي بفترتين وستستمر حتى الثالث من نوفمبر المقبل.

وسيتم بعد ذلك تسليم سجل العضوية لفرع الهيئة ليتم اعتماده واستخدامه في إثبات حضور أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع الذي سيعقد يوم الخامس من شهر نوفمبر.

وتتولى اللجنة فتح سجل العضوية لتحديث عضوية أعضاء الجمعية العمومية وتسجيل الراغبين الجدد في الانضمام، حيث يسعى نادي السويحلي لأن يكون جاهزا للمنافسة ومستقرا إداريا وفنيا قبل استئناف النشاط المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

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