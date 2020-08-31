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استمرار التسجيل في الجمعية العمومية لنادي السويحلي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل لجنة تسجيل عضوية الجمعية العمومية في نادي السويحلي عملها يوميا ما عدا الجمعة في مقر النادي بفترتين وستستمر حتى الثالث من نوفمبر المقبل.

وسيتم بعد ذلك تسليم سجل العضوية لفرع الهيئة ليتم اعتماده واستخدامه في إثبات حضور أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع الذي سيعقد يوم الخامس من شهر نوفمبر.

وتتولى اللجنة فتح سجل العضوية لتحديث عضوية أعضاء الجمعية العمومية وتسجيل الراغبين الجدد في الانضمام، حيث يسعى نادي السويحلي لأن يكون جاهزا للمنافسة ومستقرا إداريا وفنيا قبل استئناف النشاط المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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