هاميلتون يتوج في بلجيكا ويقترب من رقم شوماخر

توج السائق البريطاني لويس هاميلتون بسباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا1 ليواصل هيمنته المطلقة على سباقات الموسم الحالي.

وعزز هاميلتون صدارته للترتيب العام بعدما انطلق من المركز الأول متقدما بفارق ثماني ثوان على زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس ليهيمن الفريق على المراكز الأولى.

وجاء الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المرتبة الثالثة ليصعد إلى منصة التتويج للمرة السادسة على التوالي، ليحقق هاميلتون انتصاره الخامس خلال سبعة سباقات هذا الموسم ويتصدر بفارق سبع وأربعين نقطة عن فيرستابن في جدول الترتيب العام .

وأصبح هاميلتون على بعد انتصارين فقط من الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر والذي وصل إلى واحد وتسعين انتصارا.

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