فان دي بيك يقترب من أولد ترافورد

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع لاعب وسط أياكس أمستردام “دوني فان دي بيك” للانضمام إليه خلال الموسم الجديد .

وذكرت صحيفة تليغراف أن الشياطين الحمر توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع أياكس للحصول على خدمات لاعبه مقابل 45 مليون يورو لمدة 5 سنوات.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة القادمة قبل توقيعه على عقود الانضمام إلى الفريق .

وكانت تقارير صحفية قد ربطت فان دي بيك بالانضمام إلى كل من ريال مدريد وبرشلونة خصيصا بعد تعيين المدرب رونالد كومان إلى الفريق الكاتالوني الأيام الماضية.

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