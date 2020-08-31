فان دي بيك يقترب من أولد ترافورد

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع لاعب وسط أياكس أمستردام “دوني فان دي بيك” للانضمام إليه خلال الموسم الجديد .
وذكرت صحيفة تليغراف أن الشياطين الحمر توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع أياكس للحصول على خدمات لاعبه مقابل 45 مليون يورو لمدة 5 سنوات.
ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة القادمة قبل توقيعه على عقود الانضمام إلى الفريق .
وكانت تقارير صحفية قد ربطت فان دي بيك بالانضمام إلى كل من ريال مدريد وبرشلونة خصيصا بعد تعيين المدرب رونالد كومان إلى الفريق الكاتالوني الأيام الماضية.
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