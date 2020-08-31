الهوني يحصد لقبه الرابع مع الترجي

تقرير 218

لا يكاد يمر موسم إلا والنجم الليبي حمدو الهوني يعتلي فيه منصة التتويج فهذا حال من يلعب في الفرق الكبرى دائما، فالهوني اختار الانضمام لشيخ الأندية التونسية الترجي الرياضي ليبدأ معه رحلة التتويجات.

حيث كان الهوني يوم أمس على موعد بالتتويج بلقبه الرابع رفقة الترجي عندما استطاع فريق باب سويقة حصد لقب البطولة التونسية للمرة الرابعة على التوالي والثلاثين في تاريخه عقب تعادله إيجابيا مع هلال الشابة بهدف لمثله قبل جولتين من ختام البطولة التي أراد لها الترجي أن تكون بلا خسارة وإلى هذه الجولة استطاع رفاق الهوني تحقيق ذلك لتبقى جولتان فقط لإنهاء المهمة بنجاح.

الهوني ومنذ انضمامه للترجي استطاع حصد الألقاب، وكانت بدايته بالسوبر التونسي ومن ثم استطاع تحقيق اللقب الأبرز دوري أبطال أفريقيا ومن ثم توج بالبطولة وها هو اليوم يتوج بذات البطولة للعام الثاني على التوالي ويفصله شهر عن التتويج بلقبين آخرين هما كأس تونس والسوبر التونسي.

موهبة الدولي الليبي اللافتة للنظر جعلت بريقه يزيد في زمن قياسي ليصبح بين ليلة وضحاها نجم غول أفريقيا الأول خاصة بعد تألقه في مونديال الأندية وتسجيل اسمه بين الكبار، حمدو الهوني الذي علقت عليه جماهير الترجي آمالا وحققها لهم، اليوم سيحمل على عاتقه طموحات وأحلام الليبيين الذين يحلمون ببلوغ المنتخب نهائيات الكان وحمدو ورفاقه قادرين على ذلك إذا ما وجد الإصرار والعزيمة.

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