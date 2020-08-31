فيروس كورونا يعرقل معسكر فرسان المتوسط

تقرير 218

بات معسكر المنتخب الوطني الذي كان محددا في الخامس من سبتمبر في عداد المجهول فرغم تأكيدات اتحاد الكرة إقامته في موعده إلا أن الصورة لا تزال قاتمة ومسألة إقامته من عدمها أصبحت الآن في يد لجنة مكافحة كورونا فقط، فهي وحدها قادرة على صنع القرار.

الظروف التي تمر بها ليبيا صعبت المهمة على اتحاد الكرة الذي أصبح مكتوف اليدين فالتصفيات الأفريقية ستستأنف بعد شهرين والمنتخب لم يتجمع بعد ليجد الاتحاد نفسه أمام مأزق حقيقي إذ كان الجميع يمني النفس بانتصار على غينيا يقربنا أكثر من كان الكاميرون.

ومن جهته لايزال مصير مدرب المنتخب الوطني الجديد علي المرجيني مع الفرسان مجهولا خاصة أنه قد وضع خطة فعلية لتجمع الليبيين المحليين على مجموعتين واحدة شرقية وأخرى في المنطقة الغربية، لكن الآن ومع تفشي وباء كورونا أصبح تنفيذ التجمع صعبا للغاية.

لجنة الأزمة بالهيئة العامة للشباب والرياضة لم تغلق الباب في وجه اتحاد الكرة وطالبته بمراسلة رسمية يحدد من خلالها مشاركته الخارجية المقبلة للحصول على الموافقة ولكن سيكون المعسكر وفق بروتكول معين، إذ حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد إقامة المنتخب فالجميع يترقب وضع الفرسان في ظل أزمة كورونا فهل سيستطيع اتحاد الكرة تجاوز ذلك وإقامة المعسكر وسط إجراءات احترازية.

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