سلتو يغادر إلى مصر للالتحاق بالاتحاد السكندري

غادر اللاعب الدولي أنيس سلتو صباح اليوم ليبيا باتجاه مصر للالتحاق بفريقه الاتحاد السكندري الذي عاد للمنافسات من جديد.

وكان السلتو قد أثار جدلاً واسعاً حول عودته المفاجئة إلى ليبيا قبل فترة قصيرة من استئناف النشاط في مصر خاصة أن اللاعب الليبي قد فضّل البقاء في الإسكندرية في أيام الحظر الأولى.

لكن اللاعب صرّح في أكثر من مناسبة أن عودته إلى ليبيا كانت بموافقة إدارة فريقه وكانت للاطمئنان على عائلته لأنه لم يرهم من وقت طويل وأكد سلتو أن علاقته طيبة مع فريقه الاتحاد السكندري.

وأضاف أنه سيكمل المشوار معهم هذا الموسم حيث نشر الدولي الليبي صباح اليوم صورا له في المطار على انستغرام أرفقها بعلم مصر مؤكدا بذلك أنه عائد للالتحاق بفريقه.

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